TMW RADIO - Di Gennaro: "Derby? Due squadre attrezzate, ma dico 10% in più Inter"

L'opinionista e commentatore tv per la Rai, Antonio Di Gennaro, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Che aspettarsi da Inter-Milan?

"Bisogna capire anche le rose come sono messe, quanti giocatori sono recuperati. L'Inter dovrebbe avere abbastanza assenti... Però sono comunque due squadre attrezzate, e credo che la partita sarà un derby vero, nonostante mancherà l'enfasi dei tifosi. Le due arrivano bene all'incontro: sono migliorate molto, il Milan ha fatto un mercato intelligente, con l'Inter che però ha un organico superiore. Conte ha concluso bene la scorsa stagione e messo le basi per essere protagonista. Sulla carta do 10% in più di possibilità all'Inter, ma occhio al Milan di Pioli che ha anche un Ibrahimovic che ha una voglia pazza di mettersi ancora in mostra. Sappiamo che tatticamente i derby sono partite sempre diverse, e magari basta una giocata individuale per spezzare l'equilibrio".