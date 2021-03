TMW RADIO - Di Livio: "La vittoria del Milan a Firenze vale sei punti. Su Pioli..."

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Angelo Di Livio, il quale ha commentato così la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un'ottima partita, mi ha sorpreso l'energie ritrovata del Milan. Tanto di cappello alla squadra di Pioli. Questa partita vale sei punti per il Milan. Vincere in un campo così difficile è ottimo. Pioli? Pioli è adatto per questo Milan, lo vedo ancora nel futuro del club. Mi ha stupito per come ha gestito il gruppo".