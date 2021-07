TMW Radio - Galderisi: "La forza del Milan non è mai stata in un solo giocatore"

Giuseppe Galderisi, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti, sul calciomercato del Milan: "Il giocatore perso davvero è Donnarumma, perché è il più forte portiere al mondo e ti dà serenità. Per il resto però non devono perdere la magia con cui hanno lavorato, la capacità di Pioli di tirare fuori il meglio dal singolo e metterlo a disposizione del gruppo. La forza del Milan non è mai stata in un solo giocatore, giusto Ibrahimovic all'inizio ha dato responsabilità. Per il resto si è visto un buon calcio, lo scorso anno ha fatto un piccolo capolavoro".

Avrà il vantaggio di conoscere già il gruppo.

"Esatto. Gli altri che hanno cambiato allenatore devono andare in Champions, sennò vanno incontro a un fallimento. Gli allenatori che portano beneficio al nostro calcio non possono scherzare e qualcuno sballerà. Ci sono nomi importanti, in piazze caldissime e difficilissime. Mica hanno la bacchetta magica i vari Mourinho e Spalletti: su sette non possono essere tutte dentro, una vince e tre fanno la Champions. Il Milan ha il piccolo, o grande vantaggio di poter dare continuità al lavoro. Sanno cosa devono fare, in altre piazze devono ricominciare".