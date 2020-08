TMW RADIO - Gallo: "Pessina non avrebbe alcun problema ad approcciare con San Siro"

Fabio Gallo, ex allenatore di Pessina nelle giovanili dell'Atalanta, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato del calciatore classe '97, accostato a lungo al Milan: "Di testa è come se fosse un '87, non certo un '97. Questo è sicuramente il suo più grande pregio, oltre naturalmente alle sue qualità tecniche e fisiche. La sua crescita non mi meraviglia affatto, ho avuto la fortuna di allenarlo per due anni e ci sentiamo anche oggi settimanalmente. Si parla del Milan e sono convinto che non avrebbe alcun problema ad approcciare uno stadio come San Siro".