TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Corsa Champions apertissima, se il Milan non dovesse vincere a Parma..."

In merito alla corsa Champions, Gianni Di Marzio ha dichiarato ai microfoni di TMW RADIO: "La corsa Champions è apertissima. Il Milan se non dovesse vincere a Parma andrebbe in difficoltà. Tutto aperto, mancano tante gare, i punti sono quelli, la corsa per la Champions è apertissima, anche se la Juve oggi ha fatto grandi passi avanti. Per me anche la Lazio sta dentro".