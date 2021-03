TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Milan società ambiziosa, deve credere ancora nello scudetto"

Mister Gianni Di Marzio, a Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul Milan:

Che Milan ha visto ieri sera?

"Nel momento in cui ti trovi lì e lotti per lo Scudetto, io ci devo credere e non devo pensare solo a tenermi un posto in Champions. La società ha dimostrato ambizione, vedi il mercato di gennaio. Prendendo Mandzukic e Tomori hai fatto capire che vuoi puntare in alto. Deve lottare fino alla fine".

Che consiglio darebbe a Pioli ora?

"Gli consiglierei di dire che il Milan deve lottare per lo Scudetto, fino alla fine. Anche la Juve ancora ci spera, perché non deve farlo il Milan? Se l'Inter non vince stasera, ci puoi credere ancora".

In generale però un quarto posto non sarebbe un fallimento. E' così?

"Io non sono convinto che l'Inter batta l'Atalanta. Il Milan poi ha due partite abbordabili rispetto ai nerazzurri. Io me la giocherei ancora".