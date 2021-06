TMW Radio - Giannichedda: "Donnarumma? Il Milan ha fatto quello che doveva fare"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio nel corso di "Terzo Tempo" su Gianluigi Donnarumma al PSG: "Dispiace perdere uno come Donnarumma, quando vanno via giocatori così importanti dall'Italia è sempre un dispiacere. Il Milan ha fatto quello che doveva fare, non poteva alzare l'ingaggio a tutti i giocatori della rosa. È una situazione strana, probabilmente il giocatore non voleva rimanere. Sapendolo un anno prima si poteva monetizzare. Donnarumma è uno dei giocatori più forti, sarà difficile da sostituire".