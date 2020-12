TMW RADIO - Giordano: "Milan-Lazio sfida importante. Milik ideale per i rossoneri"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan che se la vedrà con la Lazio, che partita sarà?

"Tante assenze per i rossoneri, se non hai una rosa ampia e di qualità diventa problematico. In una partita puoi sopperire, ma poi alla lunga la paghi. L'assenza più pesante sarà quella di Kessiè, che ha un ruolo importante davanti alla difesa. Ma è una squadra che non molla mai, è una bella favola che continua. La Lazio alterna ottime prestazioni a prestazioni negative. Forse c'è stata una svolta con il Napoli. Se il Milan vince, il valore è doppio. Poi ci sarà pure la sosta e ritroverai dei giocatori, sarebbe una grande iniezione di autostima".

Milik per il Milan? Che ne pensa?

"Sarebbe un acquisto che anche come età ci sta. Sarebbe perfetto, nell'immediato ti da più garanzie di altri. Se vuoi entrare solo nelle prima quattro e non pensi allo Scudetto, uno come Scamacca invece ci sta".