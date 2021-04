TMW RADIO - Graffiedi: "Pioli ha conquistato tutti. Milan, punterei su Vlahovic"

L'ex attaccante Mattia Graffiedi ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Cosa dice di Pioli?

"Sono contentissimo per lui, in troppe società si fanno scelte affrettate sugli allenatori per i risultati. Lui ha conquistato tutti e sta facendo un gran campionato: nonostante siano un po' in calo, sono comunque secondi".

Meglio Vlahovic o Belotti per il Milan?

"Io punterei su Vlahovic, è un giovane e con la Fiorentina sta andando benissimo, senza nulla togliere a Belotti. L'unico errore del Milan di quest'anno è stato non prendere un sostituto di Ibrahimovic... Mandzukic si sapeva fosse fermo da mesi".