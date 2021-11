TMW Radio - Incocciati sul Milan: "A Firenze è favorito. Dopo la pausa bisognerà valutare lo stato di forma della squadra"

A intervenire nel corso di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati.

Fiorentina-Milan con i viola che hanno problemi in difesa. Quali le difficoltà però per il Milan?

"Il Milan è favorito. Prima della sosta, la squadra di Pioli non era così in forma come visto prima del derby. Dobbiamo vedere dopo la pausa, perché di solito le cose cambiano. E' vero, a Firenze rimane una partita difficile, nonostante le assenze dei padroni di casa, ma sarà importante vedere la reazione dei giocatori impegnati nelle Nazionali".