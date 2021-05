TMW RADIO - Legrottaglie: "Il secondo posto arriva attraverso un'idea. Ibra? Motiva tutti"

Nicola Legrottaglie, ex calciatore ed attuale allenatore, si è così espresso a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sul ritorno del Milan in Champions League: "Il secondo posto arriva attraverso un'idea, in campo l'hanno meritato grazie anche ai tanti giovani. Il Milan è costruito bene e in maniera lungimirante, non finirà qua, ma c'è una base importante. Merito alla società e a un allenatore che ha fatto divertire, soprattutto nella prima parte del campionato. Il blackout ha messo a rischio l'obiettivo ma si è vista la capacità di stimolare i giovani ad andare avanti e crederci. Una bella proposta. Ieri ci saremmo aspettati una squadra all'arrembaggio, invece hanno giocato d'attesa calibrando bene i tempi e abbassando i ritmi. Se la metti sullo stesso piano dell'Atalanta, quello fisico, fai molta fatica. Li hanno fatti sfogare e con questa strategia hanno raggiunto i frutti sperati. Ibrahimovic? Non sono solo legati al campione, non dipendono da lui ma dall'obiettivo, è quello che motiva tutti. Anche qui vedo grandi pregi nella leadership del Milan, non solo nei calciatori. La società spesso è fulcro dei risultati".