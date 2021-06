TMW RADIO - Longhi: "Il Milan aveva buone carte per arrivare a De Paul, ma..."

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul passaggio di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid: "E' un rimpianto perché la mancanza di liquidità ha fatto sì che andasse a Madrid. Simeone però stravede per lui. Il Milan aveva buone carte per arrivare a De Paul ma passava attraverso cessioni e prestiti di giocatori in linea con i bisogni dell'Udinese, che però ha ceduto all'offerta cash degli spagnoli".