TMW RADIO - Longhi: "Ziyech-Milan? Ora no, magari a metà agosto..."

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha commentato così il mercato del Milan che sta cercando il sostituto di Calhanoglu: "C'è Ziyech che sembra molto appetibile. Se il club rossonero ne trattasse oggi il prezzo, sarebbe costretto a ritirarsi di buon ordine. Se lo trattasse a metà agosto, magari uscirebbe a portarlo in casa con un prestito. E' un mercato in cui ci vuole pazienza. Sarà difficile mettere in pratica l'idea di vendere prima di comprare, visti i tanti prestiti in giro".