TMW Radio - Maddaloni: "Se il Milan non mette dentro qualcuno di nuovo può incontrare difficoltà"

L'allenatore Massimiliano Maddaloni, storico collaboratore di Lippi e Cannavaro, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini sul Milan: "Se il Milan poi non mette qualcuno dentro di nuovo può incontrare difficoltà: hanno fatto benissimo, vero, ma forse anche il massimo. Non dimentichiamoci che prima che San Siro si svuotasse non stavano andando benissimo".