TMW Radio - Marchetti su Ziyech: "E' una trattativa difficile. Il Chelsea non è un cliente comodo con cui discutere"

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto nell’Editoriale di TMW Radio. Di seguito le sue parole su Ziyech: “Il nome del giocatore è importante, proprio per questo è difficile andarlo a prendere. Se una squadra italiana dovesse acquistarlo lo farebbe in prestito e con una parte dell’ingaggio pagato dal Chelsea. Poi va fatta una considerazione sui rapporti tra il club inglese e Napoli e Milan a cui piace il giocatore. Il Chelsea non è un cliente comodo per discutere. Su Tomori ad esempio non è stato cambiato nulla rispetto ai primi accordi”