TMW RADIO - Moscardelli: "Pioli, il lavoro paga. La squadra si diverte con Ibra in campo"

L'ex attaccante Davide Moscardelli, fresco di ritiro dal calcio giocato e di ingresso nello staff tecnico del Pisa, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Lei conosce bene Pioli calcisticamente: sorpreso da questo exploit del Milan?

"L'ho sempre visto provare a migliorarsi e cambiare modalità di lavoro a seconda del gruppo che ha: è un premio per il suo lavoro, e sono contento perché alla fine quello paga. Lui ci è riuscito alla grande".

Pioli ma anche Ibrahimovic?

"Ha battezzato prima la zona in cui sarebbe andato il pallone nel primo gol contro il Napoli: Koulibaly ha avuto un attimo di incertezza, e non te lo puoi permettere contro un attaccante come lui. A parte i gol, si è visto come abbia cambiato il volto alla squadra ormai da quando è arrivato, si vede come con lui in campo si divertano".