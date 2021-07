TMW RADIO - Nani: "Giroud è ancora un campione del mondo, i dirigenti stanno facendo benissimo"

Il dirigente sportivo Gianluca Nani ha parlato a TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Come valuta l'addio al Milan di Donnarumma?

"Mi dispiace molto e lo dico da tifoso di calcio italiano. Avrei voluto vedere Donnarumma in Serie A e, se fosse rimasto al Milan, probabilmente sarebbe stato nella situazione di battere tutti quanti i record perché è un '99 e non so quante partite ha già fatto nella massima categoria. Sarebbe stato il portiere dei super record, si sarebbe legato al Milan per tutta la vita, poi però queste sono valutazioni personali dove non è giusto entrare e dove non si conoscono tutti quanti gli angoli e gli aspetti. E' giusto discostare quella che è la volontà del portiere e della famiglia. Personalmente ed egoisticamente mi dispiace perché avrei preferito vederlo in Serie A e non in Ligue 1 dove, con tutto il rispetto, tolte 2-3 squadre è un campionato inferiore al nostro, però è una scelta personale, avrà avuto le sue motivazioni e vanno rispettate".

Che acquisto è Giroud per il Milan?

"Lo dicevo già in altri frangenti: il Milan ha preso il giocatore che cercava. I dirigenti rossoneri stanno facendo benissimo, negli ultimi 2 anni hanno fatto tante cose giuste. In primis la conferma di Pioli, la gestione dei momenti difficili e anche loro hanno saputo creare un gruppo importante all'interno dello spogliatoio, la gestione e la valorizzazione di Ibrahimovic e degli altri giovani che hanno e anche la gestione del caso Donnarumma per me è stata fatta in maniera corretta. Se hanno puntato ed hanno spinto per Giroud... E' ancora un campione del mondo, un giocatore importante che, per quando dovrà entrare e per quel ruolo che dovrà ricoprire, mi pare che vada benissimo. Hanno fatto una scelta oculata e poi, ripeto, massimo rispetto per dei dirigenti che fino ad adesso hanno azzeccato tutte le mosse".