TMW Radio - Nocerino: "Fossi in Piatek resterei per sfruttare gli spazi creati da Ibra"

Intervenuto durante il programma Stadio Aperto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato delle sue sensazioni riguardo al ritorno del suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra porterà mentalità al Milan e farà alzare il livello in allenamento. Lui pretende tanto, da sé e dai compagni. Piątek? Con un attacco a 2 potrebbe avere minuti. Fossi in lui resterei e proverei a sfruttare gli spazi creati da Ibra"