TMW RADIO - Onofri: "Pioli ha dato un'impronta importante al Milan"

A Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, mister Claudio Onofri ha commentato la corsa Scudetto. Ecco un estratto:

In questa lotta a quattro per lo Scudetto, quale tecnico può fare la differenza?

"E' un campionato strano, il recupero della Juve che a avanti da diverso tempo può far sperare che sia corsa a quattro. Per il modo di giocare, Inzaghi ha dato un'impronta importante all'Inter. Stessa cosa per il Milan così come Spalletti al Napoli. Allegri è l'antitesi, perché si affida prevalentemente a due schemi, il primo è il valore dei giocatori e poi si adatta all'atteggiamento degli avversari. Ma anche io credo sia difficile che possa rientrare la Juve. La favorita rimane l'Inter, anche per l'impronta di gioco che ha".