TMW RADIO - Orlando: "Nel Milan più meriti a Pioli che a Ibra"

L'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato così a Stadio Aperto, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. La sua analisi comincia dal Milan: "Tra Ibra e Pioli per me ha più meriti quest'ultimo, assolutamente. La squadra gioca un buon calcio, ma ritengo che l'organizzazione di gioco metta in condizione i campioni di fare la differenza. Merito a Ibrahimovic di essersi fatto trovare pronto, ma anche a Pioli e la squadra che creano la situazione per fargli fare la differenza".

Con lo svedese semmai è tornata l'autostima.

"Assolutamente. Quando l'hanno preso era anche per mettere un vincente, uno di carattere, accanto a tanti ragazzi bravi ma ancora poco conosciuti, e che avevano bisogno di un simbolo fuori e dentro al campo. Non lo conosco personalmente, ma mi ha sempre impressionato per quello che si dice. Ne sento sempre parlare bene come uomo-squadra, ed è il valore aggiunto di questo Milan".