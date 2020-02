TMW RADIO - Orlando: "Per un'ora Milan superbo, poi Conte l'ha ribaltata"

Alessandro Orlando, ex difensore, ai microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione "Stadio Aperto", parla del derby delle Madonnina.

Che derby di Milano hai visto?

“Per poco meno di un’ora il Milan ha fornito una prestazione superba, sono riusciti a tenere sotto l’Inter. Poi la partita l’ha ribaltata Conte impostando la gara saltando il centrocampo. La squadra di Pioli poi è entrata in difficoltà non riuscendo più a recuperare palla a centrocampo”.

C’è molto differenza tra Inter e Milan?



“L’Inter è più forte dal punto di vista della fisicità ma non penso ci sia tantissima differenza di valori tecnici tra le due squadre. Si parla di Ibrahimovic come unico faro nel Milan, ma vorrei vedere se all’Inter togliessero Lukaku, penso che anche loro andrebbero un po' in difficoltà”.