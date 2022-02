TMW Radio - Orlando: "Se Pioli non avesse avuto tutti questi infortuni..."

Massimo Orlando, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, sul confronto tra Pioli e Inzaghi nel derby: "Si devono fare i complimenti a entrambi. Inzaghi gli sta dando un grande gioco e risultati, Pioli ha avuto troppi infortuni. Se non avesse avuto tutti questi problemi, sarebbe una partita più decisiva. Inzaghi per ora è più avanti. Credo che abbia una squadra più completa ora, il Milan di inizio stagione, senza problemi, se la giocava".