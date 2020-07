TMW RADIO - Pancaro: "I meriti di questo momento del Milan vanno divisi tra molti. Non lascerei andare a cuor leggero Pioli"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore di Lazio e Milan Pippo Pancaro ha parlato del presente e del futuro rossonero. Queste le domande e e le risposte:

A chi vanno i meriti del Milan post-lockdown?

"Li dividerei tra tutti. Partirei dalla società e da Maldini, che merita di vedersi riconosciuti i meriti. Poi c'è stato Ibrahimovic che ha cambiato l'aspetto della squadra, e do meriti pure a Pioli, che in Italia è tra i più bravi oggi: si è sempre aggiornato e vedere giocare il Milan è un piacere".

Della sua sostituzione con Rangnick che dire?

"Sarebbe un peccato interrompere un ciclo così positivo di partite. Vorrebbe dire ripartire nuovamente da zero, e per dare continuità non lascerei andar via Pioli a cuor leggero, ma continuerei anzi con questo progetto, con Maldini a capo, aggiungendo giocatori funzionali in un organico che l'allenatore conosce già bene. Così il Milan ripartirebbe da un buon punto".

Il suo vecchio presidente Berlusconi è a Monza con Galliani. La piazza può sognare davvero in grandissimo?

"Per Monza città e squadra avere a capo della società quei due sia una grande fortuna e una garanzia di ambizione. Non hanno mai partecipato per farlo, ma per vincere: questo Monza lo ha confermato, e sono convinto che lo farà anche l'anno prossimo. Parliamo di una proprietà molto forte e competente".