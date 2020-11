TMW RADIO - Pasqual: "La continuità del Sassuolo è superiore a quella del Milan"

L'ex difensore Manuel Pasqual si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "La continuità del Sassuolo è addirittura superiore a quella del Milan, anche perché non hanno lo stesso portafogli. E poi, se al Milan manca Ibra manca qualcosa, mentre ieri al Sassuolo mancavano fior fior di giocatori, quelli che hanno fatto la differenza, eppure chi è sceso in campo non sembrava riserva. Vista la bellezza del gioco che stanno mostrando, auguro loro il meglio. De Zerbi era già un allenatore in campo ai tempi dell'Arezzo".