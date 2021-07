TMW Radio - Pasqual su Damsgaard: "Ha davvero fatto qualcosa di eccezionale"

L'ex terzino Manuel Pasqual, oggi commentatore per Rai Sport, ha così parlato a Stadio Aperto di Damsgaard, giocatore accostato al Milan. Queste le sue parole: "Ha davvero fatto qualcosa di eccezionale. L'anno scorso nella Samp veniva posizionato in una zona di campo a lui non congeniale perché troppo distante dalla porta avversaria. La Danimarca ha fatto quadrato nelle difficoltà, tirando fuori prestazioni importanti. Toccando con mano una difficoltà così estrema, hanno comunque avuto la forza di fare un Europeo pazzesco".