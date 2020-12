TMW Radio - Pasqual sul Milan: "E' un grande gruppo di lavoro"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' Manuel Pasqual ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: “Da marzo in poi ci sono state squadre che si sono esaltate come Sassuolo e Atalanta, mentre ad ora la Juventus è quella che ha espresso meno risultati là davanti. Il Milan mi ha sorpreso, è l'unica squadra che non ha mai perso dopo il lockdown, significa aver creato un grande gruppo di lavoro”.

Le due milanesi si giocano lo Scudetto con sensazioni differenti?

“Il fatto che Milan e Inter siano in gioco può cambiare la routine del campionato italiano, dove c'era solo e soltanto la Juventus in testa alla classifica. Sul lungo andare secondo me invece altre squadre come Sassuolo e Roma perderanno qualche punto”.