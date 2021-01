TMW RADIO - Petruzzi sulla crisi della Roma: "Il Milan deve essere preso come esempio"

Per parlare del momento delicato in casa Roma a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex giallorosso Fabio Petruzzi. Ecco le sue parole su cosa dovrebbe fare il club romanista: "Il Milan deve essere preso come esempio, è stata prese gente che ne sa di calcio, che ama quella maglia, come Maldini, gli è stato dato del tempo per maturare. Oggi il Milan non ha fenomeni, tranne Ibra, ma con semplicità oggi è prima in classifica. Serve mettere gente nella Roma, come Totti e De Rossi, e dare loro carta bianca per far crescere la società. E vedrete che poi arriverà ai livelli del Milan. Per quanto riguarda la squadra, negli undici, tolta la Juve, nessuna è superiore ai giallorossi".