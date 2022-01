TMW RADIO - Pochesci: "Serra? Non è malafede, ma è un errore"

A parlare dei temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Sandro Pochesci.

Un pensiero su quanto accaduto in Milan-Spezia...

"La partita il Milan l'ha giocata male, lo Spezia ha giocato la sua partita, ha giocato con coraggio e con fortuna ha vinto. C'è stato un approccio sbagliato del Milan, che ogni volta che deve fare il salto di qualità manca, è un'eterna incompiuta. L'errore dell'arbitro? Ha avuto il coraggio di chiedere scusa, ma ha sbagliato, è stato troppo precipitoso. Se non ci fosse stato il gol, forse ci sarebbe stato meno clamore. Serra pagherà, forse è un errore che può pregiudicare una carriera. La classe arbitrale è molto più severa su questo".

Bello il gesto però di chiedere subito scusa?

"Se fossi stato in campo, lo avrei abbracciato anche io. Se n'è accorto subito. In quel momento è distrutto e il giocatore che lo abbraccia lo ha capito. Da tifoso milanista, se lo puniscono è una delle più grandi ingiustizie. Non è malafede, ma è un errore. Ha agito d'istinto ma ha sbagliato".