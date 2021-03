TMW RADIO - Ponciroli: "Milan, fai uno sforzo per Donnarumma: è l'unico top player in Italia"

Fabrizio Ponciroli, direttore di 'Calcio 2000', è intervenuto su TMW Radio e ha parlato così del futuro di Gigio Donnarumma: "Spero continui con il Milan. È uno di quei pochi per cui fare un sacrificio. Farei uno sforzo perché è uno dei pochi top player che abbiamo in Italia. Il problema è che poi i vari Çalhanoğlu e Kessié non si accontentano più. E sono questioni che vanno a influenzare le scelte di una società, che non può più permettersi certi ingaggi. Guardiamo la Juventus con Dybala: è divisa tra un rinnovo che vorrebbe fare ma non può e una cessione a un prezzo molto inferiore al valore del ragazzo".