TMW RADIO - Pulga: "Più passeranno le partite, più vedremo un Tonali in crescita"

L'allenatore Ivo Pulga è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, e su Sandro Tonali ha dichiarato: "Il passo era enorme. C'era il rischio di fare una certa figura, è partito un po' in sordina ma lo vedo in crescita. Ha personalità ma non vuole strafare, sta facendo cose semplici: più passeranno le partite, più vedremo un Tonali in crescita".