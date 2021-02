TMW RADIO - Raggi: "Pioli grande tecnico, Ibra ti stuzzica tutta la partita"

L'ex calciatore Andrea Raggi si è confessato nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Il podio degli attaccanti che ha incontrato?

"Ibrahimovic ti stuzzica tutta la partita se non gli piaci. Per me comunque è uno dei più grandi. Lo scontro con Lukaku? Sono cose di campo. Poi ci metto nel podio Neymar, Totti e Del Piero".

Serie A, chi vince?

"L'Inter, la vedo più pronta. Non so se il Milan reggerà fino alla fine. La Juventus credo che passi il turno di Champions, poi però vedo una Juve inferiore a quelle che ho affrontato io in Europa".

Pioli come lo valuta?

"E' un grande tecnico e uomo"