TMW Radio - Rampulla: "Bisogna rassegnarsi a vedere i giocatori cambiare spesso maglia. Maignan è di sicuro valore"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dell'addio di Donnarumma e dell'arrivo di Maignan. Queste le sue parole: "In questi anni ha dimostrato di essere un fuoriclasse, tecnicamente e ultimamente anche in quanto a personalità e carisma. Sarebbe stato meglio che il Milan avesse fatto di tutto per tenerlo, poi c'è il discorso economico che diventa fondamentale. Maldini dice che più si va avanti e più c'è da pensare che si hanno davanti professionisti: attaccamento alla maglia e ai colori sono discorsi retrò. Bisogna che noi tifosi bisogna che ci si rassegni a vedere i giocatori cambiare spesso casacca. Maignan è di sicuro valore, ma non al livello di Donnarumma".