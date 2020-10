TMW Radio - Scarnecchia: "Milan e Roma in grande forma. Su Ibra e Dzeko..."

Per parlare di Milan-Roma è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il doppio ex Roberto Scarnecchia.

Che aspettarci da questa partita?

"Ho visto due squadre in salute. Ottimo l'inizio di campionato dei rossoneri, Ibrahimovic è impressionate. Se tiene, visto che non è giovanissimo, può far bene anche in Coppa. Mi è piaciuta anche la Roma, credo sarà una sfida con tante occasioni da gol".

Per la Roma però sarebbero tre punti importanti:

"Devono entrambe confermare un trend positivo. Oggi però bisogna guardare di raggiungere una compattezza di gruppo e un'armonia che può portarti a una costanza di risultati".

Sarà anche la sfida Dzeko-Ibrahimovic. Chi può essere più decisivo?

"Ibra ha un'esperienza diversa e una personalità importante. Scelgo Dzeko però perché potrebbe diventare il vero leader".