TMW RADIO - Sconcerti: "Milan e Juve paurose, hanno dei limiti"

A Zona Gol, nella serata di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Che ha parlato di Milan-Juventus

0-0 a San Siro, che ne pensa?

"Una partita dove le squadre sono entrate poco in area. Mi è sembrato che avessero entrambe paura. Sarebbe stato molto più preoccupante perdere e si sono entrambe accontentate fin dall'inizio. E' più grave il risultato del Milan, è uno scivolamento lento e sta perdendo punti in casa. E l'Inter vince e si è fatto riprendere dal Napoli".

Nuovo infortunio per Ibrahimovic:

"A un giocatore con l'età e il fisico come il suo arriva più spesso. Ibra si porta dietro tutta la sua classe ma anche questo tipo di problema".

Lo scorso anno il Milan in casa peggiorò molto. Il mal di San Siro da cosa deriva?

"Le squadre che arrivano si chiudono ma non ha attaccanti che segnano gol facili. Leao fa gol bellissimi, compie imprese ma ne fa non molte. Manca al Milan un attaccante che faccia gol pesanti. Lo sarebbe Giroud ma ha i suoi limiti. Il problema degli attaccanti è molto serio, ma lo si è visto anche nella Juve. Morata nè bravissimo ma è una spalla e Dybala è uno che scrive per leggersi. E comunque non è il freddo e glaciale che decide le partite. Sono squadre che hanno dei limiti".