TMW RADIO - Sconcerti: "Milan, la squadra si avvicina ad essere completa"

Dopo Ibrahimovic, ora Tonali. Come giudicare l'avvio del Milan?

"Mi piace, e non scordiamoci che nelle ultime dodici partite hanno fatto più punti di tutti gli altri, pur senza la pressione di chi è in testa. Stanno inserendo giovani di qualità intorno a questo grande totem come Ibrahimovic. Davanti ci sono anche Rebic e Leao: la squadra si avvicina ad essere completa".

Locatelli è da Juventus? Il Milan deve rammaricarsi?

"Gli sono stati dati ruoli difficili da tenere a 18-19 anni, e peraltro in una società che stava per esplodere, visto che ha cominciato ai tempi di Berlusconi. Anche se vai bene, all'inizio non puoi pensare di fare subito il titolare in una grande squadra: al tempo era regista, oggi gioca molto più da mezzala".