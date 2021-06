TMW Radio - Tacchinardi: "Donnarumma non è stato corretto nei confronti della società"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato dell'addio di Donnarumma e Calhanoglu. Queste le sue parole:

Calhanoglu va all'Inter. E il Milan ne perde un altro a parametro zero come con Donnarumma:

"Non mi piace questa cosa di Donnarumma, perdiamo un giocatore top che ha fatto crescere e diventare grande. Il Milan non doveva arrivare a questa situazione. Donnarumma ha sempre amato il Milan e poi è arrivato a questa decisione. Non voglio giudicare la sua scelta, ma per il Milan farsi scappare un giocatore così a zero è pesante. E' una sconfitta per tutti. Con Calhanoglu è diverso".

Che avrebbe fatto al posto di Donnarumma?

"Fossi stato in lui, avrei detto al Milan che firmavo il contratto e così mi avrebbero venduto, guadagnando sulla mia cessione. Alla fine i soldi se li sono presi lui e il procuratore. Invece nell'altra maniera c'era più rispetto per la società che ti ha fatto crescere. L'errore è della dirigenza, che doveva riproporgli un rinnovo con qualcosina in più. Se non si mette un salary cap, la situazione non si risolverà".