TMW Radio - Tacchinardi su Tonali: "Deve avere tempo per crescere"

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha rilasciato queste parole su Sandro Tonali: "Penso che deve avere tempo per crescere. Mi sta stupendo che è fin troppo un bravo ragazzo in campo. Fa troppo il compitino. Serve avere personalità, che purtroppo non si può comprare. Giocando in squadre come il Milan, devi avere grande personalità. E invece mi sembra sia andato lì come se non volesse esagerare. Mi dispiace vedere un giocatore con queste qualità così, ma ho paura che non possa diventare un grande giocatore, vista la personalità".