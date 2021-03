TMW RADIO - Ugolini: "Tonali all'inizio ha faticato ma è sempre stato di ghiaccio"

Massimo Ugolini, allenatore degli juniores del Desenzano e che vanta un trascorso negli staff di Shakhtar e Zenit, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

A Brescia ha visto esordire Tonali.

"Lui era uno che non soffriva le pressioni. Il Brescia stava andando molto male, lottando per non retrocedere in C, e giocava da veterano. Dopo aver assaggiato la Serie A è andato al Milan, un passo in avanti. Forse troppo lungo per quanto sia pronto ora, ma sta migliorando ed è tutto nel disegno che lo porti ad essere ciò che può diventare. All'inizio ha faticato, ma ci sono tante cose nel mezzo: è sempre stato di ghiaccio, ma andando nella sua squadra del cuore, e col numero di Gattuso, si è messo addosso pressioni. Bisogna avere pazienza, ma arriverà".