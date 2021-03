TMW Radio - Zoff su Donnarumma: "Non pensi al denaro ma a diventare un grande portiere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato di Donnarumma. Queste le sue parole: "In Italia certamente, l'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma deve pensare a diventare un grande portiere".