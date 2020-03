Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati Gianmarco Tognazzi, celebre attore di fede rossonera, ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra è la dimostrazione che il progetto tutti giovani in Italia è complesso. Ed è un'intuizione prima di Gattuso, non raccolta, poi di Boban e Maldini, non raccolta, col mercato estivo fatto solo di giovani".