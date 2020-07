Tognazzi: "Milan, io sono per la continuità"

Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" sul Milan: "Sono stufo di leggere commenti di sedicenti tifosi che non riconoscono il lavoro di Maldini e Boban in una società che farà l'ennesima rivoluzione inutile. Ogni volta che si trova una squadra si va a destabilizzare uno zoccolo duro, io sono per la continuità. Siamo nella società dei consumi dove si gode a cambiare continuamente, non sono d'accordo sportivamente parlando. Con rispetto per Rangnick, magari è un genio, ma se non è così poi saremo di nuovo qui a parlare di rivoluzione".