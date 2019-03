Tognazzi sul derby: "Non sarà fondamentale nella corsa Champions, il Milan deve affrontarlo con lo stesso spirito mostrato contro l’Atalanta"

In vista del derby di domenica, Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, ha dichiarato così all'edizione Milano del Corriere della Sera: "Perdere Gattuso per squalifica? Sarebbe clamoroso, allora a Gasperini danno cinque giornate? L’insidia maggiore però sarebbe vedere la squadra che si comporta come all’andata, rinunciando a giocare e favorendo l’Inter. Dobbiamo restare belli concentrati, fregandocene dei loro problemi. La supercazzola è dietro l’angolo. Dobbiamo affrontare il derby con lo stesso spirito mostrato contro l’Atalanta. Icardi? Non mi risulta che ci sarà. In ogni caso è meglio affrontare la squadra di adesso, senza la variabile Mauro. Il risultato nel derby non sarà fondamentale nella corsa Champions se non per la differenza reti negli scontri diretti. Vietato esaltarsi o deprimersi, tanto da qui alla fine è ancora lunga".