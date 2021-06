Tognazzi sul mercato del Milan: "Giusto confermare chi ha conquistato il secondo posto, poi servono altri rinforzi"

Gian Marco Tognazzi, noto attore, regista e grande tifoso milanista, ha parlato così a SkySport24 del mercato del Milan: "E' in linea con quello che aveva detto Maldini, il Milan deve muoversi così. E' un club che si sta ricomponendo dopo la fine dell'era Berlusconi e l'era cinese. E' un mercato di fantasia dove si può permettere solo certi colpi. Per me è giusto confermare il più possibile quelli che hanno permesso al Milan di avvere secondo, poi certamente servono altri rinforzi".