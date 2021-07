Toldo su Donnarumma: "Con questa testa diventerà il portiere più forte del mondo"

Francesco Toldo, ex portiere fra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato di Gianluigi Donnarumma ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Toldo ha detto: “Ero sul divano, una birretta in mano, e come ogni volta che ci sono dei rigori mi metto lì a battezzarli. Prima i miei figli a telefono mi hanno chiesto: 'papà, quanti ne para Donnarumma?'. Avevo risposto due e non sbagliavo, poteva prenderne un altro. È già fra i 5 migliori al mondo? Talento innato con l'età dalla sua parte: legittimo erede della dinastia dei grandi portieri italiani, senza fare nomi. Fra i più forti del mondo c'è già: deve solo conservare questa testa, per diventare il migliore”.