Tomori: "Kjaer ci mancherà, ma siamo una squadra e difendiamo come un collettivo"

Fikayo Tomori, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così l'assenza di Kjaer nella difesa rossonera: "Simon è un grandissimo giocatore per la squadra e nella partita con la Salernitana si è visto quanto gli manca il campo. Sarà difficile questa fase per lui ma non c'è una personalità individuale a guidare la difesa ma siamo una squadra e giochiamo e difendiamo come un collettivo".