Tomori: "Le parole di una leggenda come Maldini mi danno molta fiducia"

Fikayo Tomori, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le belle parole di Paolo Maldini nei suoi confronti: "Ovviamente è molto bello sentire queste cose, sopratutti da una leggenda come Maldini. Questo mi dà molto fiducia. Voglio continuare a fare quello che sta facendo, giocare per la squadra e per i miei compagni. Il futuro poi si vedrà. Sentire queste parole da un grandissimo difensore è sicuramente bellissimo".