Tomori: "Mi sento bene, il Milan è un'opportunità enorme"

Far bene in Italia per meritarsi la Nazionale e la convocazione al prossimo Mondiale: Fikayo Tomori vuole disputare una stagione da protagonista per convincere il c.t. inglese. "È il mio obiettivo - ha dichiarato al Corriere della Sera - tutti i giocatori vorrebbero partecipare ai Mondiali, sarebbe un sogno per me. Il Milan è un’opportunità enorme. Mi sto concentrando su questo. Mi sento bene".