Tomori: "Mi sento bene. Sono molto felice di essere qui e di iniziare la nuova stagione"

Fikayo Tomori, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo il primo giorno di allenamento a Milanello: "Sono più forte di testa di Saelemakers? Domanda facile, non c'è domanda, ma gli sto insegnando a migliorare. Mi sento bene, sono molto felice di essere qui ed iniziare una nuova stagione".

Hey, Alexis and @fikayotomori_ , what’s it like to be back ❓

Com’è andato questo primo giorno ❓#SempreMilan pic.twitter.com/kM1EuwqG3b