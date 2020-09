Tonali a MilanTv: "Il 90% del calcio è dentro al campo. Senza il pallone, le giornate sono tristi"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Sandro Tonali ha parlato del valore che dà al calcio. Queste le sue parole:

Sul valore che dà al calcio.

“Il 90% del calcio è dentro al campo se fai bene in campo non ha bisogno di niente, il resto è un qualcosa in più ma è più importante restare maggiormente concentrati sul campo e tenere anche una parte di testa a casa. Servono anche le parti mediatiche e social ma sono marginali.”

Sull’assenza del calcio.

“Abbiamo visto nei giorni senza calcio che anche un giorno normale era un giorno triste. Si guardavano vecchie partite. Seguendo tutte le norme di sicurezza, se si può giocare si deve sempre giocare”