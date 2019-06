Tonali e il paragone con Pirlo: "Le somiglianze sono più esterne"

Sandro Tonali ha parlato quest'oggi direttamente dal ritiro dell'Italia Under 21 a Formello. Queste le sue dichiarazioni in merito a una somiglianza col miglior regista di centrocampo italiano degli altri 30 anni: Andrea Pirlo. "Le caratteristiche con Pirlo sono più esterne. Mister Corini quest'anno mi ha dato tanti consigli, sia dentro che fuori dal campo. Lo ringrazio per quello che mi ha dato e potrà darmi ancora. Il salto di qualità? Non so se sia pronto, Corini mi ha sempre detto parole per il mio bene, non per altri interessi. Lo apprezzo molto, i suoi consigli sono veri. È andato tutto così veloce, due anni e mezzo fa giocavo in primavera".